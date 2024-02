PSG Mercato : une offre folle impossible à refuser serait enfin partie pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’avenir de Kylian Mbappé se décidera sans doute ces prochains jours. L’attaquant du PSG pourrait profiter du retour de la Ligue des champions, mercredi contre la Real Sociedad, pour éclaircir les zones d’ombre autour de son futur personnel. En attendant, les dirigeants du PSG veulent toujours le détourner du Real Madrid avec une offre difficile à refuser.

80 M€ sur deux ans pour Mbappé ?

Selon Le Parisien, celle-ci serait un contrat de deux ans et un salaire de 80 millions d’euros net par an avec des primes individuelles et collectives. En haut lieu, le PSG resterait confiant car il aurait l’entière certitude que Mbappé n’a toujours pas pris de décision au sujet de son avenir.

Podcast Men's Up Life