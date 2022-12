PSG - Mercato : une légende de l'OL pousse aussi pour la prolongation de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Alors que le PSG attend la fin du Mondial pour matérialiser son attachement à Lionel Messi par un nouveau contrat et que Nasser al-Khelaïfi est résolument optimiste à l'idée de prolonger la Pulga au nez et à la barbe du FC Barcelone et de l'Inter Miami, il n'y a pas qu'à Paris où la signature du septuple Ballon d'Or est espérée.

Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, c'est carrément l'ancienne légende de l'OL Juninho qui a appuyé pour que Léo Messi fasse profiter la France de son talent pour encore quelques saisons :

« J'ai encore envie de le voir sur le terrain. Le problème, c'est la phrase « à tout prix ». Qu'est-ce que ça veut dire « à tout prix » ? Moi, j'aimerais bien le voir encore en Ligue 1 pour deux ans. Il est encore incroyable. Devant la télé, tu t'arrêtes et tu te dis : « C'est pas possible qu'il fasse ça ! » Cela donne vraiment envie. Je pense qu'après cette Coupe du Monde il va encore jouer deux saisons. En tout cas, il a envie ».