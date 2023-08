PSG - Mercato : une menace s'éloigne pour Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Marquinhos fait partie des cadres du PSG qui pourraient s'en aller avant la fin du mercato. Il a été dit que le défenseur brésilien était courtisé par Al-Ittihad. Mais les Saoudiens avaient plusieurs joueurs dans leur viseur et il semblerait qu'ils aient opté pour un autre que le Parisien..

Varane pourrait retrouver Benzema

Selon les informations de Sports Zone, Raphaël Varane serait la priorité d'Al-Ittihad, où ont déjà signé Karim Benzema et N'Golo Kanté, qui tentent d’attirer leur ancien partenaire du Real Madrid et de l'équipe de France. Cependant, Varane serait un élément indispensable de la défense de Manchester United pour Erik ten Hag. Sous contrat jusqu'en 2026, il voudrait également rester en Europe et donc honorer son contrat.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Raphaël Varane est également ciblé par Al-Ittihad qui est déjà entré en contact avec des représentants.



▫️Kanté & Benzema tentent de l’attirer.



▫️Mis au courant, le joueur a pour l’instant décliné l’offre et souhaite jouer en Europe encore une saison au moins. pic.twitter.com/OdrbqFEJYO — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 18, 2023

Podcast Men's Up Life