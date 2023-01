PSG - Mercato : une nouvelle grosse colère de Mbappé contre la direction ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Attention, information avec des tenailles plutôt que des pincettes car elle arrive d'Espagne. Où le sujet Kylian Mbappé nourrit tous les fantasmes mais également toutes les frustrations depuis qu'il a refusé de s'engager avec le Real Madrid en mai dernier. Depuis, Florentino Pérez s'est promis de ne jamais le recruter avant d'en retomber amoureux après sa belle Coupe du monde. Aujourd'hui, on est reparti pour un tour, entre négociations secrètes entre le clan Mbappé et la Maison Blanche, et les "méchants" qataris prêts à tout pour le retenir.

C'est dans ce panorama que le média ibérique Defensa Central a annoncé que le natif de Bondy avait piqué une grosse colère après avoir lu l'information de The Athletic sur l'indemnité réclamée par le PSG. D'après le média anglais, le club de la capitale avait réclamé 400 M€ à Liverpool l'été dernier pour vendre sa superstar et il réclamera la même somme lors de la prochaine intersaison à qui le voudra. Une somme évidemment rédhibitoire. Mbappé aurait le sentiment d'être retenu contre sa volonté à Paris avec ce genre de manœuvre. Ce qui le rendrait d'autant plus furieux qu'il se sent trahi depuis les promesses non tenues en matière de recrutement de l'été dernier. Mais tout cela, encore une fois, n'est que du conditionnel...