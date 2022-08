Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Si le PSG avance dans son dégraissage et a encore bon espoir de conclure assez vite les dossiers Thilo Kehrer (West Ham?) et Idrissa Gueye (Everton?), le plan concernant les indésirables ne concerne pas que des joueurs de renom au gros salaire.

En effet, dans le loft, on trouve aussi bien des joueurs chevronnés qui ont déçu (Herrera, Rafinha, Draxler, Kurzawa) … que des « Titis » de l'ancienne équipe U19 désormais trop âgés pour disputer la Youth League.

Comme le rappelle Le Parisien, le PSG a commencé à dessiner les contours de son groupe élite et certaines promesses, comme Edouard Michut, Sékou Yansané et Djeidi Gassama n'y figurent pas, se sentant clairement « abandonnés » par le club. Encore une fois, on risque d'assister à un grand exode des « Titis ». Probablement vers l'étranger d'après le quotidien francilien...