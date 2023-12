PSG - Mercato : une offre en préparation pour Rabiot ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Adrien Rabiot, qui a quitté librement à l'été 2019 le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus Turin, pourrait bientôt faire son retour au sein de son club formateur. Et pour cause, le compte Twitter @PSGInside_Actu a confirmé que les dirigeants parisiens voudraient rapatrier leur ancien joueur, et ce le plus rapidement possible.

Rabiot de retour au PSG dès cet hiver ?

Le champion de France en titre pourrait même ne pas attendre l'été prochain, date à laquelle le contrat de l'international français avec la Vieille Dame prendra fin, et passer à l'action dès cet hiver pour le recruter. "Le PSG n'a jamais fait une croix sur le joueur depuis son départ du club et attend l'occasion un jour ou l'autre de le faire revenir... Le PSG veut le recruter libre pour le mercato d'été 2024 mais pourrait se laisser tenter en cas d'échec avec les autres pistes au milieu pour le mercato d'hiver, et de faire une proposition à la Juventus dans la mesure du convenable sachant qu'il sera libre", a fait savoir le suiveur du PSG.

