PSG - Mercato : une offre importante est partie pour Højlund !

La bataille pour Rasmus Højlund est bel et bien lancée. Tous deux en quête d'un attaquant, le PSG et Manchester United souhaitent enrôler l'espoir danois qui va sans aucun doute rapporter gros à son club de l'Atalanta Bergame. Pour l'heure, les Red Devils restent les plus avancés sur le dossier puisqu'une première offre verbale aurait déjà été formulée au club italien, après un accord contractuel déjà ficelé avec le joueur.

Selon Fabrizio Romano, United aurait proposé 60 millions d'euros (50 + 10 de bonus) à la Dea pour s'attacher les services de Højlund. Alors que le vendeur souhaiterait un total de 70 millions, le PSG continuerait d'insister auprès de l'entourage du buteur, explique le journaliste italien. Bloqué par la situation complexe de Kylian Mbappé, Paris accuse du retard face à son rival mancunien, qui ne devrait pas en rester là et revoir très vite son offre à la hausse. Affaire à suivre.

