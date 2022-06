PSG – Mercato : une pépite passe pro, Leonardo déjà prêt à rebondir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG va rentrer dans une nouvelle ère cet été. Alors que Luis Campos et Zinedine Zidane devraient remplacer Leonardo et Mauricio Pochettino, l’effectif du club de la capitale devrait également connaître plusieurs changements. Des départs sont attendus pour alléger la masse salariale et des arrivées pour apporter un plus. Le club vient d’officialiser une nouvelle signature.

Dans un communiqué, le club de la capitale a annoncé la signature du premier contrat professionnel d'Hugo Lamy, défenseur évoluant avec les U19 du club : « Le PSG est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Hugo Lamy. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. »

Direction l’Espagne pour Leonardo ?

Le directeur sportif brésilien Leonardo pourrait signer en Espagne après son départ du PSG. Selon Marca, les dirigeants du FC Valence envisagent de le nommer en tant que directeur sportif. Leonardo n’a pas beaucoup de courtisans, ce qui rend son arrivée à Valence encore plus probable.

Pour résumer Le mercato est officiellement ouvert depuis quelques heures. Un nouveau joueur signe pro au PSG et Leonardo pourrait trouver un point de chute ! Hugo Lamy a signé pro jusqu’en 2025 et Leonardo pourrait rebondir à Valence.

Adam Duarte

Rédacteur