PSG, Mercato : Une petite chance pour Skriniar (Inter) mais…

On en sait plus sur le dossier Milan Skriniar au PSG. Pour commencer, plusieurs sources françaises et italiennes s’accordent à dire que le Paris Saint-Germain a transmis une première offre de 50 millions d’euros à l’Inter pour enrôler le colosse slovaque.

Le joueur, en fin de contrat en 2023, était à deux doigts de prolonger avec les Nerazzuri mais l’intérêt du PSG aurait semé le doute sur son avenir. Le club milanais a refusé l’offre, estimant que le champion de France est capable de bien plus, et demanderait entre 70 et 80 millions d’euros pour son défenseur central selon Foot Mercato.

🚨 Le PSG a fait une offre de 50 M€ à l’Inter pour Milan Skriniar 🇸🇰, mais cette somme ne convient.



L’Inter demande 80 M€ mais pourrait le laisser filer contre 70 M€. 💰



Malgré tout, optimisme dans le camp parisien comme du côté du joueur.



— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 10, 2022

Paris va devoir passer à la caisse

Le PSG devra rehausser son offre pour satisfaire les Milanais mais aussi pour faire face à la concurrence de Chelsea. Les Blues qui ont perdu Rüdiger et probablement Christensen et Azpilicueta, sont dans l’obligation de retrouver un patron dans une défense où le leader, Thiago Silva, va sur ses 38 ans.

Nasser Al-Khelaifi va devoir sortir un gros chèque pour renforcer sa défense pour un joueur en fin de contrat l’été prochain. S’il n’a toujours pas choisi son entraîneur, le club parisien a choisi sa priorité.

Pour résumer L'Inter a refusé une offre de 50 millions d'euros pour Milan Skriniar. Les Nerazzuri en demandent entre 70 et 80. Chelsea est aussi sur le dossier. Milan Skriniar est la priorité numéro 1 de Luis Campos pour renforcer la défense.

