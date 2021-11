PSG - Mercato : une piste alléchante s’envole en Serie A, une autre reprend vie !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Après Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi cet été, Leonardo se verrait bien poursuivre sa moisson de joueurs de talent libres l'été prochain. L'idée est plutôt bonne puisque l'indemnité de transfert économisée peut être injectée dans le salaire ou sous forme de prime à la signature. Le directeur sportif du PSG avait notamment deux joueurs de l'Inter Milan dans son viseur : Nicolo Barella et Marcelo Brozovic.

Mais le premier s'apprête à accepter l'offre de prolongation de ses dirigeants. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, il va s'engager pour quatre nouvelles saisons et un salaire évolutif démarrant à 4,5 M€ annuels. En revanche, les discussions avec Brozovic sont beaucoup plus compliquées. Et il y a de fortes chances pour que le Croate aille au bout de son contrat et se retrouve libre en juin. Seulement, si le PSG est très intéressé par ce joueur capable de renforcer le poste de milieu défensif, il ne faut pas oublier que le Tottenham d'Antonio Conte l'est également. Les Spurs pourraient d'ailleurs passer à l'action dès janvier…

La prolongation de Marcelo Brozovic 🇭🇷 à l’Inter est compliquée selon @MatteMoretto.



Pour rappel, son nom a été associé au PSG récemment par la presse italienne. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 4, 2021