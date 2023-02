PSG - Mercato : une piste de Campos détournée par Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Même s'il n'est pas sûr du tout d'enchaîner une deuxième saison au PSG, Luis Campos continue de prospecter comme si de rien n'était. Et depuis plusieurs semaines, il se murmure que le responsable du recrutement aurait coché le nom de Wilfried Zaha sur ses tablettes. A 30 ans, l'ailier gauche ivoirien a l'immense avantage d'être libre à la fin de saison puisqu'il ne va pas prolonger avec Crystal Palace.

Seulement, c'est une autre destination, plus exotique, qui tiendrait la corde aujourd'hui. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, il serait dans le viseur d'al-Nassr et plutôt chaud pour aller jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Le club saoudien a des ambitions assez énormes puisqu'outre CR7 et Zaha, il vise également Sergio Busquets (FC Barcelone), à qui il est prêt à offrir un salaire XXL.