PSG - Mercato : une piste estampillée Real Madrid pour remplacer Mbappé ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. Même si ils espèrent toujours prolonger leur joyau, les dirigeants parisiens s'activent déjà pour lui trouver un remplaçant.

Si le nom de la pépite du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, est évoqué depuis plusieurs semaines, le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait également coché celui de Dusan Vlahovic, selon les informations de Calcio Mercato.

Un temps courtisé par le Real Madrid, l'attaquant de la Fiorentina, qui a déjà inscrit 10 buts en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, devrait avoir un bon de sortie l'été prochain.

