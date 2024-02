PSG Mercato : une piste estivale se confirme au Bayern Munich

Contraint de revoir son projet avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG va travailler sur un gros joueur par ligne au moins l’été prochain. Concernant le poste de défenseur central, Paris regarde sur des très jeunes joueurs (Yoro, A.Silva) mais également des éléments un peu moins jeunes disponibles sur le marché.

Alors qu’Ekrem Konür a récemment évoqué la possibilité Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans), Fabrizio Romano a confirmé de son côté que Paris gardait un œil sur Matthijs de Ligt (Bayern Munich, 24 ans) après s’être déjà renseigné l’hiver dernier.

Recruté pour 67 M€ par le club bavarois à l’été 2022 et sous contrat jusqu’en juin 2022, le Néerlandais sort d’une saison plutôt compliquée avec le Bayern Munich. Pas épargné par les soucis physiques, l’ancien joueur de la Juventus pâtit également de ses mauvaises relations avec Thomas Tuchel ainsi que de la concurrence (Upamecano, Dier, Min-Jae).

🔴🇳🇱 Matthijs de Ligt situation at FC Bayern will be assessed again as soon as the club will decide who's gonna be the new manager.



De Ligt wants to play more and the situation is not easy under Tuchel.



PSG were showing interest in January, PL clubs also keen for the summer. pic.twitter.com/mDl8jgzUzq