PSG - Mercato : une piste prioritaire de Leonardo refuse de signer à Paris

Sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG se désespèrent de ne voir aucun joueur venir renforcer leur effectif. Leur directeur sportif, Leonardo, aurait bien aimé leur donner satisfaction en recrutant Marcelo Brozovic. Le millieu de terrain croate de l'Inter Milan est l'un des meilleurs joueurs à son poste en Italie, terrain de chasse de prédilection du champion du monde 94.

Problème : Brozovic n'a aucune intention de quitter la Lombardie, comme il l'a annoncé via une déclaration d'amour aux Nerazzurri sur Instagram. “Cher peuple nerazzurro, parce que j’ai le plus grand respect pour ce maillot, je n’ai jamais commenté les choses qui ont été écrites sur moi ces dernières semaines et je ne le ferai pas maintenant. Je peux seulement dire que j’ai toujours tout donné pour ce maillot et pour cette ville où je me sens vraiment chez moi. Je pense que j’ai aussi donné des émotions, comme quand on partageait nos joies du derby. J’adore ce maillot, j’adore Milan et il me presse d’être en capacité de me battre encore très longtemps pour ces couleurs”.