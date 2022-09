PSG - Mercato : une porte se ferme, une autre s'ouvre pour Icardi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Parmi les priorités estivales d'Antero Henrique, il y avait le départ de Mauro Icardi. Flop monumental, l'attaquant de 29 ans est détesté par la plupart de ses partenaires et absolument pas focalisé sur le football en raison de ses déboires extraconjugaux avec Wanda Nara. Sans compter qu'il n'a jamais réussi à s'adapter au style de jeu de Neymar, Kylian Mbappé et consorts. Mais il est toujours là. L'espoir, c'est que le marché turc est ouvert jusqu'au 8 septembre.

Galatasaray est intéressé depuis un petit moment et négocie encore avec le PSG pour un prêt. Trabzonspor était aussi sur les rangs mais le champion de Turquie a finalement jeté son dévolu sur Michy Batshuayi, prêté par Chelsea. Mais la bonne nouvelle, c'est que Besiktas aurait débarqué sur le dossier. Et en tant que rival historique de Galatasaray, cela pourrait déboucher sur une course à l'échalotte aboutissant au départ tant attendu d'Icardi...