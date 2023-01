PSG - Mercato : une première offre est partie pour Skriniar !

Ce samedi, l'Inter Milan s'est imposé sur la pelouse de la Cremonese (2-1), sans Milan Skriniar. Interrogé à la fin de la partie sur son défenseur central slovaque, l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, a répondu qu'il fallait demander à ses dirigeants et que lui aimerait le compter dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais il semblerait que ce soit plutôt mal engagé.

En effet, aussi bien Gianluca Di Marzio que Fabrizio Romano ont annoncé ces dernières minutes que le PSG venait de formuler une première offre à l'Inter (de l'ordre de 10 M€) pour recruter Skriniar dès janvier. Et ce alors que le joueur, en fin de contrat en Lombardie, s'est déjà mis d'accord avec le club de la capitale pour une arrivée le 1er juillet. Mais Paris, confronté à la baisse de rendement de Sergio Ramos et au rétablissement plus long que prévu de Presnel Kimpembé, semble vouloir le recruter dès maintenant. Cependant, sa première offre a été jugée insuffisante par l'Inter. Les trois derniers jours du mercato devraient être intenses entre les deux clubs...

