PSG - Mercato : une première offre va enfin partir pour Kolo Muani !

Toujours en quête de renforts offensifs lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain, qui a officialisé ce samedi l'arrivée d'Ousmane Dembélé, courtise toujours ardemment l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani.

Mais alors qu'aucune offre n'aurait pour l'heure été formulée par les dirigeants parisiens pour recruter l'ancien joueur du FC Nantes cet été, le club de la capitale devrait enfin passer à l'offensive dans ce dossier. En effet, à en croire le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, le PSG préparerait une première proposition pour s'attacher les services de l'international français, qui voudrait rejoindre le champion de France en titre. Reste désormais à savoir de quel montant sera cette offre et si elle satisfera le club allemand.

❗️🆕 Kolo Muani: Understand that @PSG_inside is preparing an official bid now!



➡️ Verbal agreement is done as revealed. Kolo Muani wants to join #PSG



➡️ @Eintracht boss Krösche demands €100m + add-ons! #SGE@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/GWU7yup0hv