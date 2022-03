PSG - Mercato : une première recrue bouclée pour 40 M€ ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG va devoir faire partir certains joueurs lors du mercato estival pour alléger ses finances. Le club de la capitale va également devoir recruter pour combler ses lacunes et espérer décrocher enfin la Ligue des Champions. Une recrue à 40 millions d’euros pourrait vite être bouclée.

Selon Fabrizio Romano, malgré l’élimination en Ligue des Champions, le PSG veut toujours conserver Nuno Mendes à l’issue de son prêt. Le club de la capitale va lever l’option d’achat de 40 millions d’euros pour le défenseur portugais.

Paris Saint-Germain plans with Nuno Mendes have not changed after Champions League fiasco: he’s still considered a priority, talks ongoing with Sporting to negotiate as €40m buy option is available. 🇵🇹 #PSG



PSG want to sign Nuno on a permanent deal, no doubts. Work in progress. pic.twitter.com/sPRrHFghnM