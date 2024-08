PSG Mercato : une quatrième recrue arrive, une offre va partir pour Sancho !

Après Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho, un quatrième joueur pourrait débarquer au Paris Saint-Germain d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est ce qu'a affirmé ce samedi soir le compte Twitter @PSGInside_Actu.

"Le PSG souhaitait recruter deux à trois joueurs avant le début du championnat. Ça a été le cas cette semaine avec le recrutement de João Neves et Willian Pacho. Il est fort à parier qu'une troisième recrue puisse arriver en fin de semaine prochaine", a assuré le suiveur du PSG.

Le PSG va passer à l'action pour Sancho

Le compte Twitter @PSGInside_Actu a, par ailleurs, fait le point sur les dossiers Kingsley Coman et Jadon Sancho, annonçant que les dirigeants du club de la capitale n'auraient pour l'heure toujours pas formulé d'offre officielle au Bayern Munich et au Borussia Dortmund pour s'attacher les services du Français et de l'Anglais. Mais la première proposition parisienne pour Jadon Sancho devrait partir la semaine prochaine.

