PSG - Mercato : une recrue déjà dans les tuyaux pour 2023 ?

Ce soir, Xavi Simons pourrait rapporter de l'argent au PSG, lui qui a quitté librement la capitale cet été pour rejoindre le PSV Eindhoven. En effet, s'il élimine l'AS Monaco en tours préliminaires de la Champions League (0-0 à l'aller à Louis-II), la part de droits TV dévolue aux clubs français déjà qualifiés pour le tour de poules (Paris et l'OM) serait divisée en deux, et non en trois.

Entre le Néerlandais et la France, l'histoire ne sera peut-être pas terminée après la rencontre de ce soir. En effet, L'Equipe explique que Xavi Simons continue d'entretenir des liens avec des joueurs de l'effectif parisien comme Neymar ou Sergio Ramos. Et qu'il ne verrait pas d'un mauvais œil un retour au PSG dans le futur. Paris possède une option sur lui, obligeant le PSV à lui proposer son joueur en premier en cas d'offre supérieure à 4 M€. Pour le moment, ses débuts à Eindhoven se passent très bien puisqu'il a marqué lors de la Supercoupe des Pays-Bas (5-2 contre l'Ajax) et a été élu homme du match contre Emmen (4-1) ce week-end en Eredivisie.