PSG - Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ ?

Le Mercato a été très agité cet été au PSG avec notamment les départs de Lionel Messi et Neymar, et de nombreuses arrivées. Parmi les petits nouveaux, Cher Ndour a du mal à trouver du temps de jeu et un départ serait déjà envisagé à en croire le site PSG Actualités.

Ndour a toujours la cote en Italie

"Le PSG envisage sérieusement de prêter Ndour pendant le mercato d'hiver, révèle le média. Des clubs de série A ont déjà essayé fin août de l'avoir. À ce moment-là, Paris ne l'envisageait pas . Mais le fait de vouloir recruter un ou deux milieu au prochain mercato, amenuise les chances pour l'italien d'avoir du temps de jeu à Paris. Le coach aimerait que le joueur acquiert de l'expérience pour jouer au PSG." A suivre...

🚨 Info @PSGInside_Actus . Le #PSG envisage sérieusement de prêter #Ndour pendant le mercato d'hiver. Des clubs de série A ont déjà essayé fin août de l'avoir. À ce moment-là, Paris ne l'envisageait pas . Mais le fait de vouloir recruter un ou deux milieu au prochain mercato,… https://t.co/4Y3r7hGggh pic.twitter.com/74ZBqa7YrT — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 20, 2023

