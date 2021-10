PSG - Mercato : une recrue phare de l’été envoie Pochettino dans les cordes

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Après cinq ans à Liverpool, Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG au mercato estival. Mais le milieu de terrain néerlandais, souvent remplaçant, vit un début de saison compliqué avec le club de la capitale.

En conférence de presse, le joueur de 30 ans a déjà commencé à le faire savoir pas plus tard qu’hier. Chose qu’il a réitérée plus tard dans la preuve pour marteler son message : il veut jouer plus, lui qui n’a connu une seule titularisation lors des cinq dernières rencontres du PSG toutes compétitions confondues.

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier, a-t-il expliqué à NOS. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile. » Mauricio Pochettino sera-t-il sensible à ce cri du cœur Réponse vendredi au Parc des Princes contre le SCO d’Angers en ouverture de la 10e journée de L1 (21h).

