PSG - Mercato : une recrue surprise offerte à Luis Enrique en janvier ?   

Warren Zaïre-Emery souffre d’une entorse ligamentaire et ne devrait pas rejouer avec le PSG avant 2024. Devant ce coup dur, Luis Enrique va devoir s’adapter. Voir Fabian Ruiz accompagner Vitinha et Manuel Ugarte au milieu apparaît comme la plus plausible ces prochaines semaines même si la possibilité de faire remonter Marquinhos serait sur la table. Une dernière solution est actuellement à l’étude en haut lieu mais devra attendre le prochain mercato hivernal en janvier prochain...

Un milieu de plus au PSG cet hiver ?

« Cette blessure va peut-être permettre aux dirigeants parisiens d’approfondir leur réflexion sur le mercato hivernal, glisse L’Équipe. En plus d’un joueur à vocation défensive, Paris pense aussi à se renforcer au milieu de terrain. Les prochaines semaines sans Zaïre-Emery seront un bon test pour savoir si cette envie est devenue une urgence. »

Les unes du journal L'Équipe du lundi 20 novembre pic.twitter.com/Xln4vGhK99 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 19, 2023

