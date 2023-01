PSG - Mercato : une révélation du LOSC ciblée, Bernardo Silva sur le marché ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors que le Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé un accord avec Milan Skriniar pour son arrivée libre l'été prochain, tente de faire venir le défenseur central de l'Inter Milan dès cet hiver, le club de la capitale aurait activé une autre piste en défense centrale. En effet, selon les informations de Media Foot, le PSG aurait pris des renseignements sur le défenseur central du LOSC, Tiago Djalo. Luis Campos, qui a fait venir le Portugais à Lille à l'été 2019, apprécierait son profil. L'Inter Milan, qui prépare l'après-Skriniar, et Naples, seraient également intéressés par Tiago Djalo, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Dogues.

Par ailleurs, et c'est la bombe de la journée, le journaliste portugais Pedro Almeida annonce que Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City dans les prochaines heures ! Si c'est vrai, on se souvient que le meneur de jeu portugais était l'un des souhaits de Kylian Mbappé pour prolonger au PSG en mai. Et que Luis Campos est fan de lui. Il paraît que le club de la capitale pourrait recruter un troisième joueur en plus de Skriniar et Ziyech ce mardi, Silva pourrait-il être celui-là ? Le FC Barcelone rêverait également de le recruter mais ses finances rendent une arrivée hautement improbable...