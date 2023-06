PSG - Mercato : une rumeur étonnante arrive subitement à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce n'était pas prévu, bien entendu. Mais les dirigeants du PSG doivent désormais faire face au drame survenu il y a quelques jours avec l'accident de leur gardien numéro 2, Sergio Rico, qui, comme vous le savez, demeure dans un état grave à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Il faut donc, lors du mercato estival, dénicher un gardien qui dispose d'un certain niveau mais qui accepte dans le même temps d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Et selon un média mexicain, El Futbolero, le club de la capitale aurait identifié une potentielle recrue : Guillermo Ochoa. Oui, l'ancien gardien de l'AC Ajaccio, qui, ces derniers mois, a plutôt assuré dans les buts du club italien de la Salernitana. Toujours selon le même média, le PSG ne serait pas seul sur le dossier puisque le Milan AC et Chelsea songeraient également au Mexicain. A suivre.

