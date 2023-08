PSG – Mercato : une solution radicale envisagée pour Neymar, un ultime affront à Verratti

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme révélé par RMC Sport il y a une heure, Neymar Jr et Marco Verratti ont été reçu ce matin par Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes – mais également Hugo Ekitike, Juan Bernat et Renato Sanches – se sont vus signifier qu'ils n'entraient plus dans les plans et pourrait quitter la Capitale d'ici à la fin du Mercato. Dans la foulé, le Brésilien et l'Italien n'ont pas été convié au media day et à la première salve de photos officielles.

Verratti privé de sa der avec le PSG

Si l'on en croit UOL Esporte, le PSG et Neymar sont même sur une telle longueur d'ondes sur la suite à donner à leur aventure commune que la solution la plus extrême est envisagée si aucun club ne fait une offre de transfert ni de prêt : la résiliation de contrat. Une solution qui risque quand même de coûter beaucoup à Paris étant donné que le Brésilien dispose d'un contrat XXL jusqu'en juin 2025.

?￰゚ヌᄃ? Neymar veut quitter le PSG, et le PSG veut que Neymar parte. Les deux parties se rencontreront cette semaine pour rechercher une solution : transfert définitif, prêt et même résiliation de contrat sont des scénarios à l'étude.



ℹ️ @brunoandrd / @UOLEsporte pic.twitter.com/Z6KntogHPR — ?￰ンラヨ? (@BarcaFRNews) August 9, 2023

Concernant Marco Verratti, Sport Zone nous apprend que l'Italien – qui se rapproche d'un départ dans le Golfe - souhaitait partir sur un dernier match avec le PSG contre Lorient ce week-end pour dire au revoir au Parc des Princes et que cette faveur lui a été refusé par ses dirigeants.

⚽️?￰゚ヤᄉ EXCL. Comme révélé en exclusivité hier soir, Marco Verratti ne souffre d’aucun virus et ne s’est pas entraîné car il est en instance de départ.



Le joueur tenait quand même à jouer une dernière fois au Parc même en cas de départ.



Refus aujourd’hui. ?¬ンフ https://t.co/SNiMehLLJO pic.twitter.com/YjRn0A3TC0 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 9, 2023

