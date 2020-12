PSG - Mercato : une star du Calcio fait de l'œil à Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Eliminé de la Champions League et pas reversé en Europa League en raison de sa dernière place dans sa poule, l'Inter Milan n'a plus que la Serie A pour sauver sa saison. Pour le moment, les Nerazzurri sont 2es, à trois longueurs de leur voisin de l'AC Milan mais un point devant l'ennemi de la Juventus Turin. Pour empêcher la Vieille Dame de remporter un dixième Scudetto d'affilée, Antonio Conte veut mener une opération commando. Pour cela, il ne veut que des joueurs concernés et aurait donc demandé à ses dirigeants d'en faire partir cinq cet hiver. Dont Christian Eriksen.

Il veut découvrir un nouveau championnat

Débarqué à l'Inter Milan en janvier dernier en provenance de Tottenham, moyennant une vingtaine de millions et un contrat de quatre ans, Eriksen est un flop absolu. Incapable de s'adapter à la rigueur tactique de la Serie A, il est également trop lent pour forcer les redoutables arrière-gardes transalpines. Le Danois a rapidement épuisé la confiance d'Antonio Conte, qui ne lui a fait jouer que 373 minutes cette saison, réparties sur 12 matches, dont 5 commencés comme titulaire. Jamais des rencontres importantes.

L'Inter souhaite donc voir partir Eriksen mais c'est également vrai pour le joueur. Seulement, des proches ont confié au Daily Star qu'il était hors de question pour lui de retourner en Premier League. Il souhaiterait découvrir un nouveau championnat et lorgnerait du côté du PSG. Alléché par les pétro-dollars mais également par la perspective de jouer chez les vice-champions d'Europe, il attendrait un signe de Leonardo ? Le directeur sportif parisien aura-t-il entendu le message ?