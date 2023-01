PSG - Mercato : une starlette du PSG regrette son départ

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Recruté dans l’équipe qui a vu Zlatan Ibrahimovic faire du PSG ce qu’il est devenu aujourd’hui, un ogre du football français, Alex a raccroché les crampons il y a six ans déjà. Installé à Sao Paulo depuis peu, le défenseur central brésilien pourrait rejoindre un club portugais afin d’assister les jeunes. En attendant, l’homme de 40 ans s’est livré dans L’Équipe et regrette amèrement d’avoir quitté le PSG en pleine ascension deux ans à peine après son arrivée, en 2014.

Podcast Men's Up Life

« Mon pire regret ? D’avoir quitté le PSG »

« Mon pire regret ? D’avoir quitté le PSG. Je n’aurais pas dû. J’avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c’était le plus important, a-t-il déploré dans L’Équipe. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j’aurais eu du temps de jeu. J’étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu’un an. J’en voulais deux. J’ai donc signé à l’AC Milan, mais j’ai souffert là-bas. L’équipe n’était pas bonne et j’ai regretté d’être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG. »

« La confiance tranquille » de l'OM en une de @lequipe dimanche 15 janvier

Votre journal à retrouver en kiosque ou sur votre site https://t.co/4M2id18dL2 pic.twitter.com/1fiYpEnl6M — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 15, 2023

Pour résumer Passé dans les rangs du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2014, le défenseur central brésilien Alex (40 ans) admet aujourd'hui qu’il regrette fortement d’avoir quitté le club de la capitale il y a huit ans. Explications.

Bastien Aubert

Rédacteur