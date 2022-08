PSG - Mercato : Valence a contre-attaqué pour Carlos Soler

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Surprise de ce mardi, l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain espagnol Carlos Soler a surpris du côté de Valence. C'est que le club de la Costa Blanca est très attaché à son capitaine de 25 ans, natif de la ville et formé en son sein. Sous contrat jusqu'en 2023, il est en négociations depuis un an avec ses dirigeants mais les propositions salariales ne lui convenaient pas. Selon AS, l'irruption du PSG dans les négociations a fait office d'électrochoc au club Ché.

Valence proposerait désormais à son joueur un nouveau contrat de cinq ans assorti du meilleur salaire de l'effectif, à savoir 6 M€ brut annuels. Cependant, toujours selon AS, le PSG demeure un candidat sérieux à son arrivée puisqu'il propose 17 M€ d'indemnité et des émoluments dépassant la meilleur offre valenciane. Cependant, Soler est très attaché à ses couleurs et pourrait opter pour une prolongation. C'est en tout cas la tendance de cette fin de journée.