PSG - Mercato : Verratti a un nouveau prétendant

Déjà courtisé par Al-Hilal, qui a formulé deux offres (30 puis 45 M€), Marco Verratti est la cible d’un nouveau club et cette fois-ci, il s'agit d'un club européen. La volonté de l'ancien joueur de Pescara est en effet de rester sur le Vieux Continent afin de demeurer compétitif et prétendre ainsi à une place en sélection italienne.

Chelsea pense à Verratti

Foot Mercato et le journaliste Ekrem Konur révèlent que Chelsea serait intéressé par Marco Verratti. Un club ambitieux, évoluant dans le championnat le plus compétitif, c'est exactement ce que souhaite le Petit Hibou. L'Italien, sous contrat jusqu'en 2026, est estimé à 40 millions par Transfermarkt. Marco Verratti aurait, comme Neymar, intégré le groupe des « lofteurs », montrant bien que le PSG ne compte plus sur lui.

