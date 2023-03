PSG - Mercato : Verratti fait son mea culpa et évoque son avenir

Les temps sont durs pour Marco Verratti, critiqué pour ses blessures à répétition et ses erreurs lors des grands matches. La principale ayant conduit à l'ouverture du score du Bayern Munich (0-2) lors du 8e de finale retour de Champions League il y a deux semaines. En voulant dribbler dans sa surface, l'Italien s'est fait contrer et Choupo-Moting a marqué. Lors d'une interview à Sky, le milieu a reconnu son erreur : "Je me suis trompé et j'ai été critiqué. Par le passé, pourtant, beaucoup ont fait mon éloge en France".

Invité par Daniel Riolo à retourner à Pescara, qui se ferait une joie de l'accueillir, Marco Verratti a déclaré : "Un retour en Italie ? Qui sait... Mais je suis très heureux au PSG. Ma mission et mon rêve sont de remporter la Champions League à Paris. Je continuerai de me battre pour ça".

Marco Verratti: “Future in Italy? Who knows… but I’m very happy at PSG and my mission and my dream is to win the Champions League at Paris. I will keep fighting”, told Sky 🔴🔵🇮🇹 #PSG



“Keep an eye on the Italian talent Simone Pafundi (Udinese, 2006), he could have top career”. pic.twitter.com/FzfQuuq0B0