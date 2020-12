PSG - Mercato : Verratti lâche une révélation très intime sur l’avenir de Mbappé et Neymar

Le PSG est devenu une vraie équipe. Au fil du temps, les joueurs recrutés à coup de millions par les dirigeants qatariens depuis 2011 ont réussi à fonder une petite famille dans le vestiaire parisien. Il n’y a qu’à voir Marco Verratti, au club depuis neuf ans et devenu un taulier de l’effectif de Thomas Tuchel.

Conscient de l’importance de l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar pour le rayonnement futur du PSG, Verratti tente ainsi de peser de tout son poids pour les convaincre de rester dans la capitale au mercato. Quitte à faire un forcing surprenant.

« Dès fois, après la douche, je lui demande... »

« Je ne sais pas ce qu’il en est mais, oui, je demande tous les jours ! Avec Kylian, on est très proche, a-t-il affirmé au micro de l’émission Téléfoot sur TF1. Dès fois, après la douche, je lui demande : ‘Kylian, t’as signé ?’ Je suis toujours un peu inquiet mais je sais que ce sont des joueurs qui vont grandir et je pense qu’ils ne vont pas tarder à trouver un accord parce que les deux sont heureux ici. Ils sont jeunes et font partie de la meilleure équipe du monde, car, oui, je pense qu’il n’y a pas vraiment d’équipes meilleures que nous. »