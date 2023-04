PSG - Mercato : Verratti, Marquinhos, Ramos et Messi tous sacrifiés cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même s'il sera champion, le PSG va considérer cette saison 2022-23 comme un échec. La faute à une énième déception européenne et à un jeu franchement décevant vu les sommes dépensées pour bâtir un effectif compétitif. Comme beaucoup, Jérôme Rothen plaide pour un grand ménage mais, sur RMC, il a expliqué que virer Neymar n'était pas possible. En revanche, faire partir tous les joueurs qui, comme lui, ont un rendement très loin des salaires qu'ils touchent devrait être la priorité de Luis Campos, quitte à pousser vers la sortie des historiques comme Marco Verratti et Marquinhos.

"Il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains"

"Je pense que ce n’est pas lui qui doit partir en priorité. Je vais peut- être surprendre quand je dis ça. Mais ce n’est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel… Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé (jusqu’en 2027) grâce à Leonardo, qui, j’espère, a pris un bon chèque sur la prolongation qui est indécente. Pour toutes ces raisons-là, le faire partir aujourd’hui est très compliqué. Ce serait surtout perdre du temps car s’il doit y avoir un changement radical dans le vestiaire, il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains."

"Un Verratti, par exemple, ce n’est pas assez par rapport à son investissement. Il y en a d’autres, comme Lionel Messi, en fin de contrat, qui ne doit pas être prolongé, ou Sergio Ramos, en fin de contrat aussi. Moi, j’irais plus sur ces joueurs-là, c’est plus réalisable. Verratti, tu le mets sur le marché des transferts, même s’il a prolongé depuis pas longtemps, je pense qu’il y a des clubs qui vont y aller. Il y aura des prétendants pour prendre Verratti mais aussi pour prendre Marquinhos. C’est dur quand je dis ça, car c’est ton capitaine. Mais ces mecs-là symbolisent l’échec du PSG en Coupe d’Europe."

