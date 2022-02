PSG - Mercato : vers un contrat à vie pour Marquinhos à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En marge de PSG – Real Madrid, Marquinhos (27 ans) est revenu sur ses neuf années de carrière au PSG. Un entretien à Téléfoot, diffusé dimanche, où on le voit ému aux larmes au micro de Julien Maynard faire la rétrospective de ses neuf ans à Paris, dans le « club de (sa) vie ». Un club qu'il pourrait avoir chevillé au corps pour encore quelques années.

S'il fut un temps où, dragué par le FC Barcelone, le Brésilien songeait à partir, le capitaine est aujourd'hui tellement heureux à Paris que c'est davantage vers une prolongation de bail qu'on s'achemine.

Si l'on en croit le spécialiste Mercato italien Fabrizio Romano, le PSG et Marquinhos discutent actuellement d'une prolongation de contrat de cinq ans, prolongation qui porterait son bail de 2024 à 2027. Presque un CDI pour l'ancien joueur de l'AS Rome, figure emblématique du projet avec Marco Verratti.

