PSG - Mercato : visite médicale imminente pour Gueye à Everton !

Les départs arrivent au PSG. Après plusieurs recrues, les dirigeants du club de la capitale veulent désormais vendre leurs joueurs “indésirables“. Plusieurs joueurs sont actuellement en négociations avec d’autres clubs pour une arrivée cet été. Le prochain départ dans les rangs parisiens devrait être celui du milieu sénégalais Idrissa Gueye.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Idrissa Gueye est arrivé en Angleterre pour passer sa visite médicale avec le club d'Everton. Le milieu de terrain n’attend plus que les derniers détails soient réglés entre les deux clubs pour signer son contrat.

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble



Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5