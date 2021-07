PSG - Mercato : Wanda Nara fait un énorme appel du pied (en maillot de bain) à un club italien !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On l'aura compris, Wanda Nara, Mauro Icardi et leurs enfants passent leurs vacances dans la baie de Naples, sur l'île de Capri. Et visiblement, les Argentins ont eu un coup de cœur. Déjà fans de Milan, où ils ont résidé des années lors du passage de l'attaquant à l'Inter, ils sont tombés amoureux du golfe parténopéen, il est vrai de toute beauté.

Sur Instagram, Wanda Nara a accompagné une photo d'elle en maillot de bain sur un bateau d'un message qui fait office de déclaration d'intention pour l'avenir de son mari : "Partout où je suis allé dans le monde, j'ai vu qu'il y avait toujours besoin d'un peu de Naples". Nul doute que le SSCN aimerait proposer aux époux Icardi de profiter à temps plein des charmes d'Ischia !