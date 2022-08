PSG - Mercato : Wanda Nara touche enfin au but pour le nouveau club de Mauro Icardi

Habitué à partager ses courbes affolantes sur son compte Instagram, Wanda Nara a d'autres chats à fouetter en ce moment. Très calme sur le réseau social, la sulfureuse argentine est occupé à trouver un nouveau club à son mari, Mauro Icardi, poussé vers la sortie cet été par le Paris Saint-Germain.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, une réunion serait prévue cette semaine entre Galatasaray et la compagne et agent de l'attaquant argentin. L'ancien joueur de l'Inter Milan pourrait arriver au club turc sous la forme d'un prêt.

Expected a meeting this week between #Galatasaray and #WandaNara to try to reach an agreement for Mauro #Icardi from #PSG on loan. Gala are ready to pay €3M as salary, while #Paris will pay the renaining part of the salary. Talks in progress to convince the striker. #transfers https://t.co/r2jcKCiUYB