PSG – Mercato : Warren Zaïre-Emery s'imagine rester longtemps à Paris

Questionné sur son rapport au PSG, Warren Zaïre-Emery est tombé amoureux de Paris très jeune : « Avec mon père et mes frères, on a toujours aimé regarder le foot et le PSG. Et en allant au Parc des Princes, on découvre l’ambiance qui est extraordinaire et on a tout de suite envie de jouer pour cette équipe, pour ce maillot. Ça devient un rêve. Et aujourd’hui, jouer pour cette équipe, c’est une telle fierté, j’ai envie de tout donner et de me battre jusqu’au bout ».

« Au Parc des Princes, c'est particulier »

Fier d'être le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à avoir débuté et marqué en professionnel, le fils de l'ancien milieu du Red Star Franck Emery s'imagine rester très longtemps dans le projet : « Ça fait dix ans que je suis ici. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça. Donc je suis content d’être ici et de donner mon maximum. Et pour mon premier but, je suis quelqu’un qui ne montre pas vraiment ses émotions. Donc je pense que les gens ont vu que j’étais content de marquer, ils sont venus me féliciter et j’étais content. Mais au Parc des Princes, c’est particulier. Il y a les ultras qu’on entend un peu plus et il y a la famille dans les tribunes. C’est spécial ».

Du côté du PSG, Warren Zaïre-Emery est vraiment choyé par les dirigeants, lesquels ont fermé la porte à toutes les offres de prêts (même sans option d'achat!) dès l'été dernier et bien évidemment sur cet hiver.