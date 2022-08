PSG - Mercato : Wijnaldum prêté à l'AS Roma (officiel)

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Il y a un an, Georginio Wijnaldum lançait le mercato de dingue du PSG en s'engageant avec le club de la capitale plutôt qu'avec le FC Barcelone. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais avait obtenu un salaire supérieur avec Paris et avait préféré tenter l'aventure en France plutôt que de rejoindre ses compatriotes Ronald Koeman, Frenkie De Jong ou Memphis Depay en Catalogne. Mal lui en a pris.

Son passage au PSG a été un véritable flop. Incapable de s'acclimater au jeu prôné par Mauricio Pochettino, Wijnaldum est rapidement sorti du onze de départ et a passé la fin de saison sur le banc. Un départ était attendu par toutes les parties et il est officiel ce vendredi. L'ancien du Feyenoord, du PSV, de Newcastle et de Liverpool a été prêté pour une saison à l'AS Roma avec option d'achat quasi obligatoire.