PSG – Mercato : Wijnaldum promet un gros règlement de compte avant son arrivée !

Hier, le PSG a réalisé son premier gros coup du Mercato en obtenant la signature du milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum (30 ans). Un joli coup puisque le milieu de terrain néerlandais arrivait en fin de contrat au 30 juin et débarque donc pour 0€.

Du côté des Reds, certains supporters ont très mal digéré le départ de l'ancien joueur de Newcastle, allant jusqu'à le taxer de mercenaire pour avoir rejoint Paris contre un salaire estimé à 10 M€ par an. Du côté du FC Barcelone, où il était également pressenti, on met aussi en avant l'aspect purement financier du choix. Une étiquette que Georginio Wijnaldum vit assez mal.

Actuellement en préparation de l'Euro avec la sélection batave, Wijnaldum a promis de faire la lumière sur son départ sitôt sa compétition terminée avec les Oranje. « Les gens voient ça de l'extérieur et ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de supporters qui me demandent pourquoi je n'ai pas simplement accepté l'offre de Liverpool et prolonger mon contrat. Mais des choses se passent dans les coulisses qui échappent à votre contrôle en tant que joueur. Je vous expliquerai ça après le tournoi », a expliqué Wijnaldum dans des propos rapportés par le Parisien.

Wijnaldum (PSG) va vider son sac

