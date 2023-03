Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Parti du PSG l'été dernier car bridé par le trio Messi – Neymar – Mbappé et l'arrivée d'autres joueurs à Paris (Ekitike, Renato Sanches, Carlos Soler), Xavi Simons (19 ans) a parfaitement réussi à se relancer du côté du PSV Eindhoven.

Xavi Simons prêt à renoncer à sa clause de rachat ?

En Eredivisie, l'ancienne pépite de la Masia et de la Fabrique du PSG s'éclate avec déjà 12 buts inscrits et 6 passes décisives. Alors que le PSG songe de plus en plus à activer la clause de rachat fixée à 4 M€ de son ancien prodige, ce serait aujourd'hui Xavi Simons qui freine son retour dans la Capitale française.

Si l'on en croit L'Equipe, Simons ne sera pas particulièrement chaud à l'idée de revenir au Parc des princes et privilégierait plutôt une aventure, particulièrement attiré par la Premier League. Si l'information se confirme, ce serait un nouveau (et sérieux!) camouflet pour Paris et sa politique de valorisation des Espoirs...