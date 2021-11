PSG - Mercato : Zidane aurait réclamé la tête de Leonardo !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

La rumeur Zinédine Zidane au PSG ne cesse de rebondir. Hier matin, il était question de son arrivée prochaine dans la capitale. Puis, en début de soirée, ce n'était plus le cas. Et, évidemment, après la défaite parisienne sur la pelouse de Manchester City (1-2), et surtout ce sentiment que l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino a été surclassée, sa cote est remontée en flèche.

Ce jeudi, Le Parisien assure que les négociations ont été entamées il y a des semaines entre Zidane et le PSG. Foot Mercato apporte une précision de taille : l'ancien coach du Real Madrid aurait réclamé la tête de Leonardo en cas d'arrivée ! Il n'aurait aucune envie de vivre ce que Thomas Tuchel hier et Mauricio Pochettino aujourd'hui ont vécu ou vivent encore, à savoir aucune influence sur le recrutement. S'il veut vraiment ZZ, l'émir va donc devoir se séparer de l'un de ses plus fidèles serviteurs ! Ce serait la deuxième fois que Zidane joue un mauvais tour à Leonardo. En effet, lors de la finale de la Coupe du monde 98, c'est le Brésilien qui marquait le Français sur son premier but de la tête…

🚨Info : En cas d'arrivée de Zinedine Zidane 🇫🇷 sur le banc du #PSG, il parait difficilement envisageable pour le technicien tricolore de travailler avec Leonardo 🇧🇷.@sebnondahttps://t.co/ObO1B5yrOh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 25, 2021