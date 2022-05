PSG - Mercato : Zidane, Messi, Pogba... le projet de Doha pour retenir Mbappé se dévoile !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Où jouera Kylian Mbappé (23 ans) la saison prochaine ? La question brûle toutes les lèvres depuis des mois mais la réponse ne sera sans doute pas connue avant la fin de la saison. Pour l’heure, l’attaquant du PSG manie la langue de bois malgré la cour assidue du Real Madrid. En attendant, les Qataris ont sorti le grand jeu en lui proposant, selon Le Parisien, un salaire net de 50 millions ! Ce ne serait pas tout. Au niveau sportif, le projet va lui aussi évoluer pour convaincre Mbappé de rester au PSG.

Toujours d’après Le Parisien, cinq joueurs ont ainsi été étiquetés comme hors projet en 2022-2023 : Mauro Icardi, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Angel Di Maria et Colin Dagba. Neymar pourrait presque être rattaché à cette liste d’indésirables puisque Nasser Al-Khelaïfi et ses supérieurs se posent d’énormes questions sur lui. C’est improbable pour l’heure, mais une offre raisonnable d’un autre club serait étudiée....

Zidane déjà sur le recrutement ?

Des recrues phares comme Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos seraient en revanche intégrées dans le projet à venir. Au rayon des arrivées, Paul Pogba serait toujours une priorité. Selon Nicolo Schira, la Juventus Turin est bien placée mais sa première piste mène au PSG. Le champion du monde 2018 sait que son actuel salaire de 17 M€ par an est hors cible pour tout le monde et il serait prêt à des concessions.

Au sujet de l’entraîneur, Zinédine Zidane est toujours la cible n°1 des dirigeants du PSG. Selon PSG Inside, un rendez-vous est même programmé à Doha cette semaine. Si un accord était trouvé, ce qui est encore très loin d’être fait, Zizou se focaliserait sur des jeunes joueurs à fort potentiel et non des stars qui pourrait durer dans le temps au club. Parmi eux : Aurélien Tchouaméni, Darwin Nuñez ou encore Antony.

🚨 Info @PSGInside_Actu . Si accord avec Zidane et le #PSG ( rendez-vous à Doha cette semaine).#Zidane se focalise sur des jeunes joueurs à fort potentiel et non des stars qui pourrait durer dans le temps au club. Parmi eux, il y a #Tchouameni/#Antony/#Nuñez/#Moukoko/#Isac etc... pic.twitter.com/EUhMr0IJjY — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼 (@PSGInside_Actu) May 3, 2022

Pour résumer Si la prolongation de Kylian Mbappé au PSG reste un dossier en suspens, les dirigeants qataris n’ont pas seulement beaucoup d’argent à proposer pour verrouiller son avenir dans la capitale. Un certain Zinédine Zidane notamment.

Bastien Aubert

Rédacteur