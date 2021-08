PSG : Messi, une première guerre d'égo a été évitée dans le vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si le PSG s'est sans doute doté du meilleur effectif du monde cette saison, Mauricio Pochettino va aussi hérité des problèmes inhérents à l'équipe de « Galactiques » la plus forte de l'histoire : la difficile gestion des égo de stars, de leurs caprices et de leurs susceptibilités. Bien sûr, l'Argentin aura tout le loisir de mesurer et d'expliquer en conférence de presse comment il compte s'y prendre mais un premier cas concret s'est présenté mercredi.

Un cadre du vestiaire a cédé son fauteuil à Messi

En effet, avant même que Lionel Messi ne pousse la porte du Camp des Loges, une première discussion animée a agité le vestiaire : à quelle place allait s'installer la Pulga au centre d'entraînement ? Difficile en effet de laisser un joueur du pedigree de Messi, certes le dernier arrivé, mais sur un côté du vestiaire ou encadré de jeunes...

« C'est finalement un des cadres qui a calmé les débats en proposant de laisser son casier au sextuple Ballon d'Or », écrit L'Equipe, qui assure qu'une première issue favorable a vite été trouvée pour solutionner ce premier couac. Le premier d'une longue série ?