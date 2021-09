PSG : Messi déjà prêt à secouer Neymar, des dérapages évités ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le choc des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 entre l’Argentine et le Brésil risque de valoir son pesant d’or (21h). Les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar après la finale de la Copa América mi-juillet seront en effet au centre des débats avant que les deux grands amis se retrouvent dans le vestiaire du PSG à la reprise.

Il sera peut-être alors temps pour le grand frère Messi (34 ans) de mettre une pile à Neymar (29 ans), lui qui affiche un embonpoint préoccupant et qui pourrait se servir de l’arrivée de « La Pulga » pour se remettre en selle comme à leur période dorée passée au FC Barcelone.

« Avoir Messi à ses côtés va inciter Neymar à éviter les dérapages »

« C'est ce Neymar qu'on attend de revoir sous le maillot du PSG, s'impatiente dans L’Équipe Raphael Zarko, journaliste sur le site GloboEsporte. L'arrivée de Messi va lui faire du bien. Son professionnalisme va lui servir d'exemple. L'avoir à ses côtés va l'inciter à éviter les dérapages. Il va vouloir faire plaisir à son pote, ne pas le décevoir. »

C'est aussi le raisonnement d'Adailton, ancien attaquant du PSG (1998-1999), désormais entraîneur de Gama, un club de Brasilia. « Avec Messi dans ton vestiaire, tu te sens plus fort. Ça vaut pour tous les joueurs, même pour Neymar. Ça va l'obliger à être plus régulier, à éviter les blessures et les suspensions. Il sera davantage concentré sur le foot. »

La une du journal L'Équipe du 05 septembre.



