PSG : Neymar ne se laisse pas dicter sa loi par Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Rien ne pouvait faire plus plaisir à Neymar (29 ans). Acteur principal de la signature de Lionel Messi au PSG cet été, l’attaquant brésilien a œuvré en coulisses pour faire le forcing auprès de ses dirigeants et a été entendu.

Depuis l’arrivée de son grand ami argentin, Neymar reste toutefois un peu en retrait. Si la connexion entre les deux hommes reste solide, L’Équipe explique qu’ils sont finalement très peu en dehors des heures de travail, le côté casanier de Messi (34 ans) étant aux antipodes de celui plus festif du Brésilien.

Au niveau sportif, Neymar a conscience que Messi va aider le PSG à remporter de nouveaux trophées mais il tient à garder la vedette au sein du club pour éviter de tomber dans un piège éprouvé du FC Barcelone, à savoir passer toujours derrière lui. « Neymar est super heureux que Messi soit au PSG, il a tout fait pour qu’il vienne et il entend rester le n°1 », glisse un proche du Brésilien. Le message est limpide.

La une du journal L'Équipe du 05 septembre.



🗞 Le journal > https://t.co/jOBa0rUF1Z pic.twitter.com/Q7jwKYsY3p — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2021