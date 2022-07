PSG - Mercato : l'OGC Nice doublé pour Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

On le pensait invendable, pourtant Mauro Icardi intéresse du monde en Europe. Aucune équipe du calibre du PSG n’est entré en course mais l’OGC Nice pourrait se faire griller la priorité par un petit nouveau en Serie A.

L’AC Monza, racheté il y a 5 ans par l’ancien président italien Sylvio Berlusconi, rêve d’un projet de grande envergure. Le club évoluera la saison prochaine en Serie A pour la première fois de son histoire et veut bâtir un effectif compétitif autour d’un joueur vedette. Dans ce rôle, Berlusconi a flashé sur Mauro Icardi.

Le dirigeant aux 5 Ligues des champions aurait déjà élaboré un plan pour attirer l’Argentin et sa charmante compagne/agent. Le PSG, quant à lui serait prêt à céder son buteur sous forme de prêt d’un an avec option d’achat. Icardi n’entrant pas dans les plans de Galtier. Du côté de Nice, Delort, Dolberg et Gouiri sont tous trois sous contrat jusqu’en 2024 et sont potentiellement susceptibles de bouger cet été.

Pas besoin de loft finalement, le PSG commence à trouver preneur à certains de ses indésirables.

