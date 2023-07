PSG : nouvelles tensions à venir entre Mbappé et Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Messi parti et Kylian Mbappé au bras de fer et potentiellement sur le départ pour le Real Madrid en 2024, Neymar pourrait se retrouver seul. De quoi créer des tensions entre le Français et le Brésilien ?

Un traitement de faveur défavorable

Enclin à de multiples rumeurs de départ lors des précédents marché des transferts, Neymar, qui s’était vu contraint de rester à Paris, vivrait de plus en plus mal sa situation à Paris.

L'ancien Barcelonais aurait développé une véritable rancœur à l'égard de Kylian Mbappé, lui qui estime son traitement très différent de celui du capitaine de l'équipe de France. Selon le média espagnol Defensa Central, le Brésilien tolèrerait très mal le départ du Bondynois, un an après sa prolongation de contrat, même si relation avec Mbappé est souvent décrite comme difficile à Paris. Le climat reste tendu dans la Capitale.

