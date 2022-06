PSG : officialisé, Campos envoie du lourd, Zidane pourrait suivre avec Pogba dans ses valises !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

À peine officialisé au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club. »

Pogba attend Zidane au PSG

En parallèle, la rumeur de l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG a pris de l’épaisseur si bien qu’un accord de principe a été annoncée il y a quelques minutes par Europe 1. De son côté, RMC Sport affirme que Paul Pogba attend l’officialisation de la venue de Zizou au PSG pour entamer des discussions avec Paris !

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Pour résumer Luis Campos officialisé ce vendredi, Zinédine Zidane devrait bel et bien être le prochain entraîneur du PSG en remplacement de Mauricio Pochettino. Paul Pogba pourrait arriver dans les valises de l'ancien coach du Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur