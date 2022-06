PSG, OGC Nice - Mercato : Galtier arrive à Paris, 5 recrues dans ses valises ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pendant que le PSG doit encore s’entendre sur le départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier prépare son futur staff technique. L’entraîneur français, en contact permanent avec Luis Campos, devrait s’entourer en grande partie d’adjoints avec lesquels il a collaboré à Nice ou à Lille. De la Côte d'Azur, L’Équipe fait savoir que Galtier devrait embarquer celui qui est devenu son fidèle adjoint, Thierry Oleksiak, avec lequel il travaille depuis d’été 2015. Isidre Ramon Madir devrait aussi faire le voyage. L’Espagnol, qui a officié au FC Barcelone, à Watford et au Valence CF, est arrivé à Nice l’été dernier où il a occupé le rôle d’adjoint en charge de l’analyse vidéo. À Paris, il devrait avoir les mêmes fonctions.

La préparation physique pourrait être confiée à une autre connaissance de l’entraîneur français, l’Espagnol Pedro Gomez Piqueras qui a travaillé à Lille lors de la saison 2018-2019. Nicolas Mayer, qui était associé à Sebastiano Pochettino à la préparation physique cette saison, devrait de son côté prendre la tête du département performance du PSG dans sa globalité et donc conserver son emploi. Un autre technicien devrait rester à Paris : l’entraîneur des gardiens italien Gianluca Spinelli. Sa proximité et son entente avec Keylor Navas et son compatriote Gianluigi Donnarumma constituent un atout de taille pour faire collaborer les deux internationaux.

Enfin, un second adjoint pourrait renforcer le staff de Galtier. Le nom de Joao Sacramento, avec lequel l’entraîneur français a travaillé à Lille avant qu’il ne parte rejoindre José Mourinho à Tottenham, a été cité. Même si les rapports entre les deux ont pu se distendre après le départ soudain du Portugais de Lille, Galtier apprécie ses compétences. Celui qui l’a remplacé au LOSC, son compatriote Jorge Maciel, est une autre option. En fin de contrat dans le Nord, il est libre de s’engager où il le veut. Mais l’arrivée prochaine de Paulo Fonseca à Lille pourrait l’inciter à rester.

Pour résumer La signature de Christophe Galtier au PSG ne serait plus qu’une question d’heures, l’OGC Nice étant déjà bien parti pour le remplacer par Lucien Favre. Même son staff commence à se dessiner à Paris avec cinq renforts visés.

Bastien Aubert

Rédacteur